李总理：行动党必须保持团队多元性

（早报讯）人民行动党必须继续保持团队的多元性，为国家网罗多元阅历、背景和观点的人士，以在下届大选派出最佳阵容参选。

李显龙总理星期二（7月12日）在行动党2020年大选选后答谢晚宴上，以党秘书长身份致辞时说，行动党须不断有一代代的议员献身服务并从政，争取新加坡人的支持，为新加坡的未来奋斗。

这些人必须有能力、肯付出努力和具备诚信，也必须坚韧不拔，能经得起政治的考验，还要有把家园建设得更美好的热忱和想象力。

李总理也强调，行动党必须有阅历和背景多元的民意代表。

“有些人认为，行动党议员只懂得白色的穿搭，在想法和观点上也同样单调，但他们错了。事实上，我们尽力建立多元的团队，确保每名议员都能带来不同的贡献。”

为引退的20名议员颁发奖状

答谢晚宴在国会大厦举行。行动党在晚会上答谢2020年大选引退的20名议员，及感谢现任议员和党支部主席为服务国家和人民所付出的辛劳。

李总理为引退的议员颁发奖状，他们在各区的接班人也向他们赠送纪念品。

晚宴筹委主席、交通部兼财政部高级政务部长徐芳达致辞时，感谢引退的议员为服务国家、维护行动党核心价值观和培养行动党下一代领袖和基层党员所做出的牺牲和努力。

约100人出席晚宴，其中有15名上届大选引退的议员，包括荣誉国务资政吴作栋、前部长林勋强、林瑞生、雅国、许文远、前高级政务部长李奕贤，还有洪鼎基、符致镜、张有福、谢世儒、花蒂玛等。