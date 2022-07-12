没驾照酒后开救护车闯祸 救护员要女伴顶罪

（早报讯）本身没有驾驶执照，却在酒后驾驶私人救护车载女伴游车河，而且还边开车边喝酒。医护人员危险驾驶一小时，沿途逆向行驶、蛇行、闯红灯，最后失控打滑冲上快速公路的分界堤，导致女伴受困车内。

男子闯祸后试图把罪名推给女子，向到场的警员谎称，指女子才是驾驶救护车的人。

被告莫哈纳瓦然曼（27岁）面对六项控状，包括抵触公路交通法令、提供假资料和蓄意伤人的控状。他在星期二（7月12日）承认其中五项，另一项交由法官下判时一并考虑。

在救护车上喝酒 载女伴游车河

根据案情，被告案发时在一家提供私人救护车公司担任医护人员。

2020年7月6日早上9时，被告被安排与一名司机一起执行任务。

当天晚上8时许，两人暂时休息时，在救护车上一起喝酒。

被告当时喝了三罐啤酒，他没有驾驶执照，却在司机的同意下，把救护车驾到自己婆婆的家，跟着又载了一名女伴。

司机后来先行下车回家，被告跟着与女伴一起喝伏特加，边喝酒边驶救护车载着女伴游车河。

隔天凌晨1时30分至2时34分之间，被告驾驶救护车在路上绕，从后港3道一路开上实里达快速公路（SLE），沿途开启了救护车的警示灯在马路上蛇行，途中闯红灯和多次逆向行驶。被告驾着救护车横冲直撞，一度冲上脚踏车道，左右不分胡乱转弯，胡乱刹车和乱按车笛。

六次切换车道 救护车失控打滑

在车祸发生前的19秒，被告在快速公路上六次切换车道，导致救护车失控打滑，冲上中央分界堤后侧翻，喝了酒的女伴因此受困车中，吓得痛苦大哭。

警员接获公众通报赶到时，被告就在救护车旁走来走去。他告诉警方女伴才是司机，并以淡米尔语要女伴帮他顶罪。

不过，女伴当场指认被告是司机，被告无法通过酒测，当场被捕。被告事后被检测出血液内的酒精含量达183毫克，超出法定的80毫克上限。

女伴小腿和肋骨骨折，前后拿了38天病假。

除了无照开车，被告也在同年1月5日在咖啡店喝酒时，与一名男子起争执，把对方打至重伤。

代表律师求情时说，被告患有注意力缺陷多动障碍（ADHD），他要求法官给予多一些时间，好让他向院方索取被告的医药报告。

控方则指被告罪行非常严重，不仅“偷驾”救护车游车河，导致女伴严重受伤，事后还推卸责任，吁请法官判他坐牢28个月至37个月、罚款至少4000元，以及吊销驾照或不得持有驾照10年。

案展9月下判。