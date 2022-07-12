正规军人偷拍裙底监20周 国防部：不排除解除职务

（早报讯）称半工半读压力大，加上冠病防疫条例让他难与朋友见面而感到孤立，正规军人专挑穿着校服的女生下手，一个月内偷拍13名女生裙底，被判入狱20周。

国防部在答复《联合早报》询问时说，二级军事专才傅宇健早前已被停职，随着他在星期二（7月12日）被判刑，国防部和新加坡武装部队将对他采取适当的处分，包括可能解除他的职务。

被告傅宇健（30岁）承认两项偷拍的控状，另一项抵触影片法令的罪名则交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2020年9月21日至10月15日之间，偷拍13名穿着校服的女生，其中两人分别只有14岁和15岁。

他前后偷拍至少28段裙底视频，最长的一段超过五分钟。这些视频事后都由被告存进手机一个加密文档中。

被告的干案地点包括地铁站的电动扶梯、学校附近的天桥阶梯和双层巴士内的台阶。他会在这些地点附近“物色”身穿校服的女生，尾随她们走上楼梯或扶梯时偷拍裙底。

其中一起偷拍案发生在2020年10月15日早上6时45分，被告搭地铁时看到一名15岁女生，一路跟着她到史蒂芬地铁站下车。

受害女生走上电动扶梯后，突然感觉膝盖后方遭人触碰，转身发现被告正在偷拍。她抵达学校后把经过告诉老师，老师于是报警。

控方指被告预谋干案，特意到学校附近找寻下手目标，偷拍后还将视频存进加密文件档，而且受害者年纪相当小，吁请法官严惩被被告。

被告对校服有特殊癖好 被捕后积极接受治疗

律师代为求情时说，被告在2017年完成武装部队的六年合约后，申请到奖学金兼职修读学士课程，毕业后的两年内得留任服务。

律师说，被告犯案时因为半工半读倍感压力，冠病防疫条例又导致他无法找朋友相聚，他因此感到孤立，开始广泛浏览社交媒体，最终受到网民的不良影响而通过偷拍的行径来纾解压力。

被告也亲笔写下悔过书，内容提及他对校服有特殊癖好，但迟迟没有就医，如今懊悔不已，并有意向受害人致歉。

律师说，被告的亲友和上司提及被告是个品行良好的人，还得过不少奖项，被告被捕后已积极接受治疗，但他入狱后可能因为违反奖学金的条规而得承担8万多元的毁约金，恳请法官轻判。

国防部发言人强调，武装部队人员须秉持最高的纪律和诚信准则，并且奉公守法。违法者将依法处置。（人名译音）