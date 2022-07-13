（早报讯）美国投资者对通货膨胀情况和经济衰退的担忧加剧，美国隔夜股震荡收跌。

在周三（7月13日）公布的美国6月消费价格指数预计会同比上升8.8%，美国联邦储备局可能加大收紧货币政策的力度。

另外，美国国债收益率出现倒挂，幅度为自2007年以来最大。10年期美国国债收益率跌至2.91%，2年期国债收益率约为3.03%，利差为12个基点。

国债收益率倒挂指的是短期债券收益率高于长期债券，从历史数据看，预示着经济陷入衰退。

道琼斯指数下跌0.62%，报3万零981.33点；纳斯达克指数收跌0.95%，报1万1264.73点；标普500指数滑落0.92%至3818.80点。

海峡时报指数周二上涨14.51点或0.46％，闭市报3145.77点。

周三可关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）和吉宝基础建设基金管理公司（Keppel Infrastructure Fund Management）联合注资1亿6000万欧元（约2亿3360万新元）于一家联合投资公司。这家投资公司的其他投资者是挪威的相互保险公司Kommunal Landspensjonskasse和德国房地产管理公司MEAG MUNICH ERGO Asset Management。三方各占股33.33%。

投资公司将对挪威、瑞典和英国的数个风能源房地产项目进行投资。

2.上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）获得新加坡交易所的批准，延迟举行常年股东大会至最迟10月31日。

3.银湖寰宇（Silverlake Axis）周二宣布，公司与全球金融软件供应商Finastra建立战略合作伙伴关系，推出Silverlake Vision Trade Finance贸易融资平台，帮助公司简化和自动化国内和国际的资本融资。银湖寰宇收报0.42元，上涨5％。

4.GYP房地产（GYP Properties）总部位于新加坡的家族办公室Rumah & Co已于本月8日向GYP房地产提出以自愿无条件收购献议（voluntary unconditional cash offer）的方式收购公司全部股份。有关的正式收购献议文件，将通过电子方式于收购献议公告日期起的14日至21日发给股东。GYP房地产收报0.168元，上涨12.75％。

5.凯利板上市的Charisma能源（Charisma Energy）周二表示，因与新投资者有关的有条件认购协议的最后期限已于7月9日失效，公司可能被清盘。