防疫措施放宽后 恐怖组织或更活跃

（早报讯）目前没有具体迹象显示新加坡面对迫在眉睫的恐怖袭击，但我国依旧是恐怖分子宣扬极端主义时常提及的对象。随着防疫措施放宽、跨境旅游恢复，恐怖组织可能会更加活跃，甚至重启之前暂停密谋的计划。

此外，中东、阿富汗和乌克兰的现有局势，也可能影响到我国的安全局势。极端分子可趁机利用这些冲突以及人们的不满，来宣传他们的极端主义思想并招募支持者。我国因此必须保持零容忍的立场，拒绝极端主义和仇恨言论。

内部安全局星期三（7月13日）发表新加坡恐怖主义威胁评估报告时指出，我国面对的恐怖主义威胁仍高。其中，伊斯兰恐怖组织暴力意识形态构成的威胁依然存在，组织支持者仍在网上宣扬恐怖主义、筹集资金及策划恐怖袭击。

国内的恐怖威胁主要源于受网上暴力极端主义内容影响的自我激进化者。2015年至今有45人在内部安全法令下接到限制令或拘留令，其中33名是新加坡人。受处置的45名自我激进化者中，有三名新加坡人和10名外国人因参与恐怖主义筹资活动抵触恐怖主义（取缔资金）法令。

今年4月，29岁男子拉杰夫（Radjev Lal s/o Madan Lal）因自我激进化并计划到海外冲突地区参加武装暴力，在内部安全法令下被拘留。他是在2013年接触到激进传教士伊姆兰（Imran Hosein）的网上布道后逐渐变得高度激进化，深信自己的宗教义务是与黑旗军一同参与武装暴力，杀死回教的敌人。内安局指出，这凸显了恐怖及极端主义内容在网络平台切实存在，尤其是外国传教士和理论家宣扬的极端内容。