多多第一组奖金料开彩前破1000万元大关

（早报讯）6月30日的多多累积到1167万元由四注平分后，接下来的三期多多又再没有人测中，星期四（7月14日）开彩的多多第一组奖金，预估又会累积到800万元以上。

有巨额奖金的“加持”，加上下注时间的延长，第一组奖金极有可能在开彩前突破1000万元大关。

多多星期一（7月11日）开彩的中奖号码是1、6、13、25、34、43，额外号码是42。第一组奖金当天已经累积至566万5884元，可惜还是无人测中。

这也意味着，多多第一组奖金，自7月4日起，已经连续三期没被赢走。按照博彩公司制定的“游戏规则”，到了第四期，第一组累积奖金将转换成“流程奖金”（cascade），预估至少800万元的第一组奖金将不再累积，假使六个号码还是没人测中，累积奖金便会发放到第二组，甚至是其他组别。

上次出现流程奖金是在6月30日，原本800万元的第一组预估奖金，在多多迷的热捧之下节节攀升，最后累积超过1167万元。该期测中六个号码的共有四注，因此没有出现“流程效应”，1167万元头奖最终平分四份，每份奖金是291万7988元。

下期多多将在星期四晚上9时30分摇珠开彩，下注截止时间则是在开彩半小时前，也就是当天晚上9时。