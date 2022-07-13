宝科数码斥资200万元打造全球总部

（早报讯）本地机器人制造商宝科数码（OTSAW）斥资约200万元在淡滨尼北工业大厦（JTC Space@Tampines North）打造全球总部，并计划在今年底前增聘现有员工至逾100人。

另外，公司准备8月向美国纳斯达克证券交易所提交首次公开售股（IPO）申请，目标筹资高达8000万美元（1亿1240万新元）。

副总理兼经济统筹部长王瑞杰星期三（7月13日）出席上述总部的开幕仪式。他致辞时指出，在工业4.0时代，机器人在社区将变得越加普遍。冠病疫情促进转向机器人和自动化，企业即便拥有较少员工也能表现更优越。

尽管机器人的出现将干扰就业甚至某些行业，引起人们焦虑，但他强调：“科技术进步和全球化势必会推动结构性变化。我们必须接受变化，并学习如何充分利用它们来创造新的可能性。”

为了在人机界面取得成功，王瑞杰说：“我们必须投资于机器人技术的研发和创新，以及教育和终身学习。”

宝科数码创立于2015年，业务分布于全球超过20个国家，至今已部署超过600台机器人。除了新加坡，公司目前在德国慕尼黑和美国波士顿设立据点。

新全球总部占地面积约2万平方英尺，不仅是公司研发中心，也是组装机器人的生产基地。宝科数码创办人兼总裁林镇明告诉《联合早报》，公司生产力将提升四倍，希望到2024年每年能生产1000台机器人。