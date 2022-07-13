政府拨2000万元推动建筑环境科技研发联盟第二阶段计划

文 /
王凯义

发布 / 2022年7月13日 12:14 PM

更新 / 2022年7月13日 12:25 PM

由本地建筑商和合（Woh Hup）公司和新加坡理工大学联合建设的建筑技术创新实验室是建筑环境科技研发联盟首阶段支持的试点计划之一。实验室的项目包括研发用于深层基础建设的防腐蚀混凝土。（王凯义摄）
由本地建筑商和合（Woh Hup）公司和新加坡理工大学联合建设的建筑技术创新实验室是建筑环境科技研发联盟首阶段支持的试点计划之一。实验室的项目包括研发用于深层基础建设的防腐蚀混凝土。（王凯义摄）

字体大小:

（早报讯）随着新加坡探讨进一步发展地下空间，如何降低地下建筑成本是一大关键。政府为建筑环境科技研发联盟第二阶段计划拨款2000万元，比首阶段的900万元高出一倍以上，以推动业界展开相关的研究与创新项目。

为推进建筑环境领域业者共同研发与创新，建设局于2020年成立建筑环境科技研发联盟（Built Environment Technology Alliance）。这个项目旨在通过提供业者一个合作平台，从而共同创造构想，并将其转换成经济价值。

首阶段计划获得900万元的资金，主要用于引入资源，以扩展深层基础、次结构工程（sub-structural）及预拌混凝土等关键建筑领域的技术。

由本地建筑商和合（Woh Hup）公司和新加坡理工大学2021年1月联合设立的建筑技术创新实验室（Construction Technology Innovation Laboratory）是建筑环境科技研发联盟首阶段支持的试点计划之一。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期三（7月13日）受邀出席建筑技术创新实验室项目协议签署仪式。

他致辞时说，建筑技术创新实验室侧重于研究地下的土木建筑工程，而这是建筑业一个相对欠缺研究却关键的领域。地下建筑成本占了土木与结构工程成本的约30%至40%。

他说：“随着新加坡增加土地的使用，以及设法最大限度地开发和利用地下空间，加上在地下空间已大量被用于建设地下道路和地铁网络的情况下，这个领域将越来越值得关注。”

随着建筑环境科技研发联盟迈入第二阶段，政府将拨款2000万元，以加强建筑环境领域的研究与创新工作。

陈杰豪指出，这笔资金将用于资助综合规划与设计、先进制造与装配和可持续城市系统等领域，这些领域与建筑业产业转型蓝图（Industry Transformation Map）的目标一致。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容