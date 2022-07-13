政府拨2000万元推动建筑环境科技研发联盟第二阶段计划

（早报讯）随着新加坡探讨进一步发展地下空间，如何降低地下建筑成本是一大关键。政府为建筑环境科技研发联盟第二阶段计划拨款2000万元，比首阶段的900万元高出一倍以上，以推动业界展开相关的研究与创新项目。

为推进建筑环境领域业者共同研发与创新，建设局于2020年成立建筑环境科技研发联盟（Built Environment Technology Alliance）。这个项目旨在通过提供业者一个合作平台，从而共同创造构想，并将其转换成经济价值。

首阶段计划获得900万元的资金，主要用于引入资源，以扩展深层基础、次结构工程（sub-structural）及预拌混凝土等关键建筑领域的技术。

由本地建筑商和合（Woh Hup）公司和新加坡理工大学2021年1月联合设立的建筑技术创新实验室（Construction Technology Innovation Laboratory）是建筑环境科技研发联盟首阶段支持的试点计划之一。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期三（7月13日）受邀出席建筑技术创新实验室项目协议签署仪式。

他致辞时说，建筑技术创新实验室侧重于研究地下的土木建筑工程，而这是建筑业一个相对欠缺研究却关键的领域。地下建筑成本占了土木与结构工程成本的约30%至40%。

他说：“随着新加坡增加土地的使用，以及设法最大限度地开发和利用地下空间，加上在地下空间已大量被用于建设地下道路和地铁网络的情况下，这个领域将越来越值得关注。”

随着建筑环境科技研发联盟迈入第二阶段，政府将拨款2000万元，以加强建筑环境领域的研究与创新工作。

陈杰豪指出，这笔资金将用于资助综合规划与设计、先进制造与装配和可持续城市系统等领域，这些领域与建筑业产业转型蓝图（Industry Transformation Map）的目标一致。