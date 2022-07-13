本地股市周三早盘跌0.68%

（早报讯）本地股市受美国隔夜股市拖累，海峡时报指数早盘下滑21.32点或0.68%，报3124.45点。

其他主要亚洲股市止跌回升。截至周三（7月13日）中午12时，香港恒生指数上升0.62%至20974.99点；上证指数上升0.36%至3293.29点；日经指数上升0.55%至26480.41点；韩国KOSPI起0.79%至2336.16点。

周三公布的美国6月消费价格指数预计会同比上升8.8%，美国联邦储备局可能加大收紧货币政策的力度。

大华银行高级经济师柳天成发表报告说：“通胀率居高不下，而且可能延续涨势，但整体通胀率预计会从高峰回落至8.4%，我们预测联储局可能在7月加息50个基点。可是，如果通胀率涨幅超出我们的预期，并高于5月的8.6%通胀率，联储局可能做出更大反应，加息75个基点。”

本地股市早盘全场交易量为5亿1384万股，交易额为3亿9814万元。上升股199只，下跌股为164只。

本地三大银行股早盘下滑，星展集团（DBS）、大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）分别下跌1.99%、1.79%和0.96%，报30.12元、26.31元和11.38元。

上升的海指成分股包括丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和凯德综合商业信托（CICT），分别起1.75%、1.53%和1.44%，报1.74元、1.99元和2.12元。

在个股消息方面，ESR乐高房地产投资信托（ESR—Logos REIT）的保荐机构ESR集团宣布，会在每个财政年派发股息给公司股东，金额由董事会决定。截至今年6月底的上半年业绩将在今年8月公布，董事会计划到时派发中期股息。

吉宝企业（Keppel Corp）和吉宝基础建设基金管理公司（Keppel Infrastructure Fund Management）联合注资1亿6000万欧元（约2亿3360万新元）进行风能源房地产项目投资。

两家公司发表联合文告说，将同挪威的相互保险公司Kommunal Landspensjonskasse（KLP）和德国房地产管理公司MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH（MEAG），联合组成投资公司，各占股33.33%。KLP和MEAG也会各自注资1亿6000万欧元。

投资公司将对挪威、瑞典和英国的三个风力发电厂进行投资，并持有这三个项目的49%。

上海动力发展（Shanghai Turbo Enterprises）获得新加坡交易所批准，延迟举行常年股东大会至最迟10月31日。