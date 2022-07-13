南北与东西线地铁站电动扶梯完成翻新

（早报讯）南北与东西线42个地铁站的电动扶梯均已完成翻新，增设了运行方向指示灯和扶手速度感应器等安全设备，为乘客提供更安全和舒适的车程。

SMRT在2016年8月展开工程，为南北和东西线地铁站内的231个电动扶梯进行翻新，由奥的斯（OTIS）电梯公司负责。这是地铁自1987年通车以来，最大规模的电动扶梯翻新项目。

这项翻新工程原定于2021年底竣工，但由于少数扶梯须进行额外工程，再加上冠病疫情来袭，导致工程延误。

根据SMRT星期三（7月13日）发出的文告，绝大部分工程在今年1月底之前就已完成，而率先翻新的宏茂桥、丹那美拉、中峇鲁和丹戎巴葛地铁站的电动扶梯，则于今年6月完成额外工程。

SMRT说，每个电动扶梯的翻新工程包括拆除、安装或替换1000多个零件和大型部件，较直接的工程耗时约四个月，部分扶梯则须长达八个月完成翻新。

翻新后的电动扶梯装有显示扶梯运行方向指示灯，并可在非尖峰时段减速，让乘车的年长者和幼童安全上下扶梯。电动扶梯底部的两侧也有安全毛刷，防止乘客因站得太靠近侧边而受伤。

为降低意外风险，电动扶梯也根据不同状况增添自动急停功能，例如在扶手故障，或是维修后扶梯层板没有妥善关闭时紧急停止。