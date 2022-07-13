涉把女友九月大婴砸货车地板致死 男子谋杀罪成

（早报讯）男子涉在货车内重击女友的九个月大儿子，导致宝宝头部重创内出血而死。法官指男子对事发经过说辞不一致，而且事发后还拖延宝宝送院时间，显示他做贼心虚，最后判他谋杀罪名成立。

《新明日报》之前报道，被告是29岁的穆罕默德.阿里夫（Mohamed Aliff Bin Mohamed Yusoff）。他面对一项控状，指他在2019年11月7日晚上10时至隔天午夜12时15分间，在义顺81街一带的多层停车场内，谋杀一名九个月大的男婴依吉.法亚斯（Izz Fayyaz Bin Ahmad）。死者是被告女友娜迪亚与前夫所生的儿子。

法官在审讯后，星期三（7月13日）早上发表裁决。

根据控方立场，被告用钝力攻击男婴头部，导致他头部重创内出血而死。被告的说法则是，他当时一手抱着宝宝，一手关着货车侧门时，宝宝突然挣扎而跌下，头部先撞到货车车厢地板，再撞到脚踏板，最后重重落在地上。

不过法官指出，被告对事发经过说辞不一致，一下在录口供时承认将男婴头部推压在货车地板上，之后又改口说男婴不小心掉落。

验尸报告显示，钝力攻击能导致男婴头颅内出血的伤势。法医在供证时也说，若男婴是从高处掉落，头部应该会有割伤，但男婴头部并无外伤。

法官也说，被告把货车开到医院后，故意拖延时间，在抵达医院停车场后，足足花了36分钟才将男婴送到急诊室。

法官指被告期间在医院绕道，把手机丢进草丛里，还有时间刷牙擦身体，显示被告做贼心虚。

法官认为被告是个会狡辩以及不诚实的证人，最后判他谋杀罪名成立。

控辩双方择日针对刑罚进行陈词。