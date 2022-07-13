更新版社服领域策略 应对新兴慈善趋势

（早报讯）随着工作流程的数码化、新型慈善方式，以及日趋复杂的社会需求，社会服务领域应规划中长期的发展策略，并制定创新与可持续的方案，才能满足当前的需求，并应对未来挑战。

国家福利理事会领导的委员会星期三（7月13日）推出更新版的“社会服务领域策略重点”（Social Service Sector Strategic Thrusts，简称4ST)，协助这个领域应对新兴趋势，并规划未来五年的发展。

更新版的发展路线图鼓励社服组织着眼未来，通过良好的数据管理，培养有能力和高效率的领导者、义工和改善社会服务体系等来规划中长期的发展，从而照顾到眼前以及未来的需求。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞出席社会服务峰会，为更新版的“社会服务领域策略重点”主持推介。他指出，更新版的策略重点能协助社服领域打造紧密协作的社会服务生态，为更需要帮助的人提供援助。

“社服领域应该通过创新的慈善方式，以及资助者与受益机构密切的合作关系来让我们的资源更多元和可持续。我们应该更着重于以个人或家庭为中心，才能更全面地满足受益人的需求，并支持他们的理想。”

另外，国家福利理事会也将在今年较迟时候设立初始基金为500万元的4ST协作基金，支持社服机构提出创新方案和相互合作，以满足受益人的需求，以及吸引新合作伙伴为有需要者共同打造全面的支援网络。