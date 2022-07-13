黄循财出席G20第三次财政部长和央行行长会议

（早报讯）副总理兼财政部长黄循财将于7月14日至16日出席在印度尼西亚峇厘岛举办的20国集团（G20）第三次财政部长和中央银行行长会议，以及相关活动。

财政部于星期三（7月13日）发文告指出，20国集团财政部长和央行行长将针对各种全球经济状况进行讨论，包括大流行病的准备、预防和应对、可持续金融以及可持续基础设施的发展。

黄循财也将出席由透明度与税务信息交换环球论坛（Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes）召开的亚洲倡议部长级会议，并于7月14日签署《峇厘岛宣言》。

这项宣言加强我国的承诺，鼓励采用和实施国际商定的税收透明度标准。这有助于打击逃税，支持国内有效的税收管理。

与亚洲开发银行更新合作谅解备忘录

此外，黄循财将与亚洲开发银行（ADB）签署一份新的合作谅解备忘录，以更新我国和亚洲开发银行于2012年签署的合作谅解备忘录。新的合作谅解备忘录聚焦为基础设施融资筹集私人资本，以及寻找创新方案来应对亚洲的气候变化和能源转型等挑战。

印尼是G20今年的轮值主席国。新加坡虽不是G20成员，但从2010年起每年都受邀出席观察G20峰会，2012年是唯一的例外，我国今年也受邀出席在峇厘岛举行的峰会。

全球通货膨胀压力加剧，恐怕将影响冠病疫情后的经济复苏，经济增长课题估计在会议的议程上会占据重要位置。