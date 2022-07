黄循财出席G20第三次财政部长和央行行长会议

(早报讯)副总理兼财政部长黄循财将于7月14日至16日出席在印度尼西亚峇厘岛举办的20国集团(G20)第三次财政部长和中央银行行长会议,以及相关活动。

财政部于星期三(7月13日)发文告指出,20国集团财政部长和央行行长将针对各种全球经济状况进行讨论,包括大流行病的准备、预防和应对、可持续金融以及可持续基础设施的发展。

黄循财也将出席由透明度与税务信息交换环球论坛(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes)召开的亚洲倡议部长级会议,并于7月14日签署《峇厘岛宣言》。

这项宣言加强我国的承诺,鼓励采用和实施国际商定的税收透明度标准。这有助于打击逃税,支持国内有效的税收管理。

与亚洲开发银行更新合作谅解备忘录

此外,黄循财将与亚洲开发银行(ADB)签署一份新的合作谅解备忘录,以更新我国和亚洲开发银行于2012年签署的合作谅解备忘录。新的合作谅解备忘录聚焦为基础设施融资筹集私人资本,以及寻找创新方案来应对亚洲的气候变化和能源转型等挑战。

印尼是G20今年的轮值主席国。新加坡虽不是G20成员,但从2010年起每年都受邀出席观察G20峰会,2012年是唯一的例外,我国今年也受邀出席在峇厘岛举行的峰会。

全球通货膨胀压力加剧,恐怕将影响冠病疫情后的经济复苏,经济增长课题估计在会议的议程上会占据重要位置。