公众14日起可领取国庆邻里嘉年华入场券

（早报讯）国庆庆典五场邻里嘉年华8月6日和7日登场，公众星期四（7月14日）上午10时起可到指定民众俱乐部免费领取入场券，参加一系列嘉年华活动、沾沾节庆气氛。公众也能凭劵领取国庆礼包。

国庆庆典邻里社区活动筹委会星期三（13日）上午介绍国庆日前的周末开跑的一系列邻里庆祝活动。其中，五个社区将个别举办独具特色的邻里嘉年华，提前为国家庆生。

公众可在嘉年华享用美食，参与各项手工、亲子和体育活动，及观看文娱表演。配合国民服役55周年（NS55）庆祝活动，武装部队和内政团队的多部装备也会在现场展出。

东北、西北、西南和中区的嘉年华将在8月6日举办，地点分别是榜鹅水滨坊（Waterway Point）旁的空地、三巴旺地铁站旁的空地、波纳维斯达地铁站旁的空地和碧山—宏茂桥公园Ficus Green。

东南区的嘉年华则在8月7日举办，地点是芽笼士乃大厦（Wisma Geylang Serai）。

五场嘉年华都将从下午4时开始，晚上9时结束。

为了保障出席者的安全，五场嘉年华都必须凭票入场。当局14日上午10时起在指定民众俱乐部发放嘉年华入场券和固本，先到先得。公众可上国庆庆典网站www.ndp.gov.sg查询可领取地点。

领取到实体票和固本的公众可在嘉年华现场用固本兑换国庆礼包等物品。

无法领取到实体票的公众仍可从23日上午10时起上国庆庆典网站申请电子入场券。

除了嘉年华，公众8月7日上午8时40分和9时10分，可分别在碧山第8站（Junction 8）旁的空地和北波那维斯达路旁、靠近锦茂熟食中心的空地一睹红狮跳伞队风采。

8月9日当晚，勿洛体育场、淡滨尼初级学院旧校舍、宏茂桥公共图书馆前的空地、兀兰体育场和裕廊西体育场五个地点将与滨海湾浮动舞台同步燃放烟花，为国家献上生日祝福。