本地股市星期三收盘跌0.54％

（早报讯）新加坡海峡时报指数星期三（7月13日）高开低走，闭市报3128.69点，跌17.08点或0.54％。

亚太股市表现不一。香港股市星期三跌0.22％，成为另一个亚太下跌的股市。上海和深圳股市分别上升0.09％和0.93％。悉尼、首尔、东京和台湾股市分别涨0.23%、0.47%、0.54%和2.68%。

FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员杨慧诗接受《联合早报》访问时说，美国6月份的消费价格指数，预计达到8.8％，有可能在商品市场供应问题恶化以及劳动力市场紧张的基础上，重新引发高通货膨胀的担忧。

杨慧诗说：“美国联邦储备局官员已表示，若高通胀压力持续下去，利率或许在长时间内仍需上升。”美国通胀数据走高将促使联储局采取更鹰派立场，导致加息速度比已经定价还要快。在这样的背景下，资产价格或许会承受压力。

全天全场交易量10亿9000万股，交易总额10亿元。上升股231只，下跌股224只。

领涨的海指成份股包括丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和腾飞瑞资（Ascendas REIT），分别上涨2.34%、1.91%和1.39%，收报1.75元、2.13元和2.92元。

下跌的有怡和合发（Jardine C&C）、星展集团（DBS）和创业公司（Venture），分别滑落2.13%、1.92%和1.88%，收报26.6元、30.14元和16.67元。