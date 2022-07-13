“红军”旋风席卷狮城 300球迷酒店追星

（早报讯）英超老牌劲旅“红军”利物浦（Liverpool）旋风席卷狮城，尽管不允许球迷接机，媒体也无法到机场采访，但还是有约300名消息灵通的利物浦球迷在星期三（7月13日）傍晚，现身他们所下榻的丽思卡尔顿酒店（Ritz Carlton）内外等候追星。

利物浦全员分两辆巴士抵达丽思卡尔顿酒店，主帅克洛普（Klopp）与工作人员率先于6时10分抵达，载有球员的另一辆巴士5分钟后到达。包括埃及球星萨拉赫（Salah）、首席门将阿利森（Alisson）及中场米尔纳（Milner）在内的大牌球星都在听到自己的名字被球迷喊出后，向球迷挥手示意，哥伦比亚籍翼锋路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）是唯一“无罩”示人的球员。

萨拉赫在听到自己的名字被叫出后，向球迷竖起拇指示意。（邝启聪摄）

新加坡是利物浦今夏亚洲之行的第二站，他们在星期二（12日）晚上，于泰国曼谷结束了对垒另一支英超豪门“红魔”曼联（Manchester United）的热身赛后，星期三就风尘仆仆地前来新加坡。

据了解，利物浦是乘坐新航包机从曼谷飞抵狮城。他们将在星期五（15日）于新加坡国家体育场与另一支英超球队水晶宫（Crystal Palace）进行第二场热身赛，星期六就飞回英国。

利物浦主帅克洛普（左）在乘坐第一辆巴士抵达酒店后，亲切地与工作人员握手。（邝启聪摄）

多达37名球员随行

根据利物浦的官网消息，这次随行的球员多达37名。他们上一次来新踢热身赛是在2009年，当时他们以5比0痛宰新加坡国家足球队。两年后他们虽再度到访狮城，却没有进行任何热身赛，只应渣打银行之邀，在碧山体育城进行了一次公开训练。