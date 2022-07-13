国大生毕业典礼上抗议死刑 警方证实接获报案

（早报讯）国大生在毕业典礼上举纸张抗议，要求废除死刑。警方证实已接获投报，正在关注这件事。

在新加坡国立大学7月6日举办的一场毕业典礼上，一名地理系学生卢克（Luke Levy）上台领过毕业证书时，忽然从毕业袍口袋中拿出一张纸，上面写着“废除死刑””反对国家谋杀”“终结贫困，而非生命”“手上沾染鲜血”等字眼。

卢克星期一（7月11日）在推特上发文说：“我的毕业典礼在7月6日下午2时半，和卡拉万受刑前最后一次上诉的时间接近。这个国家将在隔天谋杀两条生命，而我却在它的机构下受到庆贺，这让我感到不适。”

卢克所指的两条生命，是因为走私毒品而在7月7日伏法的卡拉万（Kalwant Singh）和诺拉沙里（Norasharee Gous）。

“我希望通过这个小举动，鼓励他人一同反对暴力，支持深受死刑影响的人，察觉权力如何驱使暴力，以及共同拥有团结、爱和同理心。”

国大在随后上传的毕业典礼视频中，剪掉了卢克上台的部分。他付费购买的毕业照中，纸上的字眼也被抹去。

他也控诉国大“尽最大努力抹除这件事”。

《联合早报》记者正向新加坡国立大学了解详情。

新加坡警察部队受询时证实，当局已接获投报，正在关注这件事。