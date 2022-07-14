核心通胀预测上调到3％至4％ 金管局收紧新元政策

（早报讯）新加坡金融管理局上调全年通货膨胀预测，并收紧新元政策，将新元名义有效汇率（S$NEER）的中心轴上调。

金管局星期四（7月14日）早上发布文告，将全年核心通胀预测从原本介于2.5％至3.5％，上调到3％至4％，整体通胀则从原本介于4.5％至5.5％，上调到5％至6％。

金管局在文告中说，新元名义有效汇率过去三个月整体升值，处于政策范围的上端。它宣布将有效汇率的中心轴调高到目前的汇率水平，坡度和波动范围则保持不变。

该局说：“这项政策变动，加上之前的收紧动作，应该有助减缓通胀走势，确保中期价格稳定。”

金管局每年4月和10月发表货币政策声明。去年10月至今，金管局已四次收紧政策，也是该局第二次在例常发布政策声明的时间点之外宣布调整新元政策，第一次是今年1月调高升值坡度。

新元政策收紧宣布后，新元汇率早盘显著上扬，美元兑新元从1.40以上下挫至1.395左右，新元兑令吉则从3.155升至3.18。

贸工部今早发布的预估数据显示，我国经济第二季与第一季持平，同比则增长4.8％。金管局指出，外部增长势头放缓将在今年下半年影响我国贸易相关领域。另一方面，本地需求主导和旅游相关领域则预期可继续复苏，支持经济扩张，全年增长处于3%至5％的下半部。

至于通胀压力，金管局指出，自该局发布4月份货币政策声明以来，外部和本地因素已进一步对通胀造成更大压力，4月和5月的核心通胀平均达3.4%，高于首季的2.5％。整体通胀压力在未来几个月仍会居高，核心通胀短期内将高于4％，过后在年底放缓。

金管局说：“尽管如此，全球商品价格和本地薪资压力仍可能对通胀带来上行风险。”

当局的评估是，“平衡各个因素，进一步采取校准的步伐收紧货币政策，以防止价格压力变得更持久是审慎的。”

在通胀和增长都更加不明朗下，金管局表示会继续观察全球和本地经济走向。