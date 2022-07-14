（早报讯）美国最新的通货膨胀数据高于预期，引发投资者对联邦储备局可能在本月将利率调高多达100个基点的担忧，美国隔夜股市继续呈跌势。

道琼斯工商指数和标普500指数分别下跌0.67％和0.45％，纳斯达克指数的跌幅较小，仅跌了0.15％。

摩根士丹利E*Trade投资策略董事经理迈克·洛文加特（Mike Loewengart）说：“我们明显还没有走出通胀困境。”市场可能会经历一场颠簸。

Evercore ISI副主席克里希纳·古哈（Krishna Guha）指出，最新的通胀数据对风险资产不利，因为联储局快速加息的可能性会提高，而过度的加息足以让经济陷入衰退。

亚太股市星期四（7月14日）开盘涨跌不一，日本和韩国股市分别下跌0.09％和0.35％，澳大利亚股市则上涨0.04％。

受到本地三只银行股疲弱表现影响，新加坡海峡时报指数星期三（7月13日）高开低走，闭市报3128.69点，跌17.08点或0.54％。

以下是星期四（7月14日）值得关注的股票：

1.由吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）、吉宝企业（Keppel Corp）旗下的吉宝基础设施控股（Keppel Infrastructure Holdings）和吉宝亚洲基础设施基金（Keppel Asia Infrastructure Fund）组成的财团，被选为收购韩国综合废物管理公司的优先竞标者。

2.mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）审计师认为公司能否正常营业有显著不确定性（material uncertainty）。Ts Public Accounting披露，截至今年3月底，集团全年净亏损为4200万元，集团的流动负债比流动资产高出7630万元。

3.康福德高（ComfortDelGro）星期三（7月13日）闭市后宣布，全资子公司ComfortDelGro Irish Citylink Limited将以1200万欧元（约1752万新元）收购爱尔兰巴士运营商GoBus，成为该国第三大跨城市巴士运营商。

4.金光置地（Sinarmas Land）披露，全资子公司SML Victoria同LTH Property Holdings 3就Horseferry Property的出售达成买卖协议。Horseferry Property在伦敦拥有一个永久商业资产，价格约2亿4750万英镑（约4亿1420万新元）。

5.新科工程（ST Engineering）推出环保制冷系统，进军数据中心制冷市场，可助数据中心降低能源消耗，达到可持续目标。