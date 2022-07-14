本地股市早盘跌0.83％

（早报讯）美国最新的通货膨胀数据高于预期，市场认为联邦储备局会在本月加大收紧货币政策的力度，引发投资者对经济衰退的担忧。不过，亚太股市星期四（7月14日）早盘仍普遍上扬，本地股市则呈跌势。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌25.83点或0.83％，报3102.86点。整体股市交易量3亿7556万股，交易总值3亿4961万元。全场有171只上升股，下跌股有194只。

占海指权重最大的本地三只银行股今早全面下跌，星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别下跌0.66％、0.79％和0.72％，报29.94元、11.32元和26.17元。

区域股市方面，日本、韩国、台湾和马来西亚股市分别上涨0.69％、0.1％、0.58％和0.2％。

投资银行咨询公司Evercore ISI副主席克里希纳·古哈（Krishna Guha）指出，最新的通胀数据对风险资产不利，因为联储局快速加息的可能性会提高，而过度的加息足以让经济陷入衰退。

瑞联银行高级经济师卡洛斯·卡萨诺瓦（Carlos Casanova）指出，美国经济衰退意味着市场对亚洲出口的需求会减少，投资者将倾向抱有避险情绪，并将资金撤出新兴市场。这迫使亚洲央行调高利率，以避免货币过度贬值。

新加坡金融管理局早上宣布收紧新元政策，将新元名义有效汇率（S$NEER）的中心轴上调至目前的汇率水平，坡度和波动范围则保持不变。另外，金管局也上调全年核心通胀预测，从原本介于2.5％至3.5％，上调到3％至4％。