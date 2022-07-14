我国羽将杨佳敏止步新加坡公开赛女单次圈

（早报讯）新加坡头号女单杨佳敏在星期四（7月14日）的新加坡羽毛球公开赛（超级500赛）以21比16、15比21、11比21被泰国好手李美妙逆转，止步次圈。

世界排名第18位的杨佳敏与赛会六号种子李美妙在两个月前的河内东南亚运动会女团半决赛交手过，当时直落两局被打败。此役再战，杨佳敏的状态比5月还要好。世界第十的李美妙星期五（15日）将迎战日本的川上纱惠奈。

新加坡羽队星期四一共将进行三场比赛，杨佳敏的比赛结束后，还有许永凯/骆建贤的男双（大约下午2时）和骆建佑的男单（大约下午4时）赛事。