旅游局：今年上半年入境旅客150万人次 首季旅游收益约13亿元

（早报讯）随着边境重开，我国今年上半年迎来约150万人次的入境旅客，是去年同期11万9000人次的超过12倍。今年第一季度的旅游收益估计高达13亿元，同比增长213％。

全球旅游业复苏，我国也自4月1日起实行简化的疫苗接种者旅游框架，新加坡旅游局预计，我国在2022年将接待400万至600万旅客人次。

旅游局星期四（7月14日）发文告公布最新的旅游数据。

在今年首六个月，印度尼西亚是我国最大的客源，共有28万2000人次入境；排第二的是印度游客，共21万9000人次。马来西亚游客排第三，有13万9000人次。澳大利亚和菲律宾游客则分别有12万5000和8万1000人次，排第四和第五。这五大客源地的旅客占了到访旅客人数约56%。

另外，游客在今年上半年的平均停留时间增加超过一倍，从2019年为约3.4天，延长至目前的约7.1天。

今年第一季度的旅游收益估计高达13亿元，各领域都出现了增长，其中购物和住宿收益的同比增幅最高，分别为373％和344％。

虽然入境旅客人次和旅游收益与冠病疫情前仍有很大的差距，但旅游局相信，旅游业将在2020年代中期之前恢复到疫情前水平。

旅游局局长陈建隆说：“入境旅客人次和旅游收益的增长令人鼓舞，反映了强劲的旅游需求，也说明新加坡仍是一个充满活力并具吸引力的休闲和商务旅游目的地。虽然疫情还未结束，但我们相信，新加坡丰富的节目安排和全新的旅游产品将在2022年后半年及以后，继续吸引游客。”