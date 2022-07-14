公众可前往指定民众俱乐部 领取国庆邻里嘉年华入场券

（早报讯）公众即日起可前往全岛108个指定民众俱乐部免费领取国庆庆典邻里嘉年华的入场券。有公众一早就到民众俱乐部排队，不过领取过程相当顺畅，无须等候很久。

国庆庆典五场邻里嘉年华会在8月6日和7日登场，当局星期四（7月14日）上午10时起在指定民众俱乐部发放嘉年华入场券以及可用于兑换国庆礼包的固本，先到先得。公众可选择领取下午4时、下午5时30分或晚上7时的入场券，每人限领两张。

早上10时许，已有七八名公众到位于淡滨尼天地的淡滨尼中民众俱乐部排队领取入场券，谢惠珠（59岁，校车服务员）是其中一人。由于担心门票很快领完，她提前在早上9时抵达民众俱乐部，等待领取东北区嘉年华的入场券。

她受访时说：“疫情之前，我和家人每年都会在国庆日当天到淡滨尼天地观赏表演，也不会错过邻里的烟花秀。很开心邻里庆祝活动在停办两年后能够再次举行，我非常期待今年的嘉年华活动。"

住在榜鹅一带的潘恩慈（35岁，钢琴老师）特地赶在上班之前与父母一起来领取入场券，准备全家一起庆祝国庆日。她和丈夫早前也上网申请了国庆日庆典门票，但都没有抽中。

她说：“我原本以为这类活动应该也会吸引很多人排队领票，所以提早20分钟抵达，幸好很快就拿到票了。”

五场嘉年华都须凭票入场，公众可上国庆庆典网站www.ndp.gov.sg查询领取地点。