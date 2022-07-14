调查：生活费上涨是新加坡人疫后首要担忧

（早报讯）随着新加坡逐渐从冠病疫情中复苏，近半数本地民众认为，我国下来应重点关注眼下的民生需求，为家庭提供经济援助以应对消费税和生活费上涨，以及协助受疫情冲击的企业。

李光耀公共政策学院新加坡政策研究所星期四（7月14日）发表题为《共同走出冠病疫情：精神和情绪状态、吸取经验教训与未来方向》的论文。研究团队与民调公司Tolun a合作，自2020年4月病毒阻断期至今年7月初共展开52轮网络调查，访问了超过2000名21岁及以上的新加坡公民和永久居民。

调查结果显示，生活费上涨是新加坡人的首要担忧。每10名受访民众中，超过四人相当或非常担心医药费（45％）、水电费（41％）和食品价格（40％）今年会上涨。

另有47％的受访者在今年7月初的最新一轮调查中，对消费税提高感到相当或非常担忧。这比起今年3月中的54％稍微下降，相信与政府今年5月推出第二轮社理会邻里购物券有关。不过，仍有近六成受访者调整了消费习惯，以减少日常开销。

民众对就业保障和财务稳定的担忧，也随疫情演变而起伏。随着我国今年4月底大幅放宽防疫措施，对自己或家人可能失业表示相当或非常担心的受访者比率，从去年10月底的35％跌至28％，之后在今年6月初因经济衰退担忧加剧而回升至35％。

受访民众认为，新加坡应从疫情中吸取三个首要教训：确保在粮食保障和医疗用品方面实现自给自足（45％）；具备强有力的财政、医疗和其他体系，以应对下一场危机（44％）；做好准备应对任何突发危机，不能自满（38％）。