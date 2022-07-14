担忧激进加息的影响 海指跌破3100点

（早报讯）市场担忧激进加息将影响经济，新加坡股市星期四（7月14日）败跌，海峡时报指数全天跌38.06点或1.22％，闭市报3090.63点，在全天最低点附近闭市。

股价显著败跌的海指成份股涵盖房地产投资信托、房地产发展商、银行以及DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）、怡和控股（JMH）和香港置地（Hongkong Land），它们的股价跌幅在1.13％至3.34％之间。

美国消费价格指数（CPI）6月份通胀率出乎意料升至9.1％，引发美国联邦储备局为对抗通胀可能不惜一切加息100个基点的担忧，纽约隔夜股市星期三应声下跌。纽约三大股指的期货在亚洲星期四交易时段继续下跌，导致亚太股市星期四受到压力，与此同时美元劲涨而日元汇率大跌，但美元兑新元和菲律宾比索下跌，因为新加坡和菲律宾央行宣布采取收紧政策。

东京、悉尼和深圳股市星期四分别收涨0.62％、0.60％和0.79％。香港、首尔和上海股市各跌0.22％、0.27％和0.08％。

资深股票经纪冯施钧受访时指出，区域市场在美国CPI出乎意料上升至9.1％后进一步受压。人们担心激进的加息已非常有可能，投资者更加担心经济可能出现衰退。

IG市场策略师叶俊荣受访时指出，在美国通胀率出乎意料上扬之后，市场仍在努力消化接下来的政策紧缩和对经济增长的影响。到目前为止，通胀压力没有任何缓解，这使市场预期更积极的紧缩政策，联邦基金期货价格显示7月联储局公开市场委员会（FOMC）会议上加息100个基点的可能性为54％。这与本周初市价所反映的75个基点的加息相比是大幅的调整。

叶俊荣说，尽管如此，一些市场参与者正试图不理会它，因考虑到整体通胀可能已经达到顶峰，油价从最近6月的峰值已下跌超过20％。这也是美国股市后来跌幅收小的原因，标准普尔500指数仍试图维持在3740点以上的水平。

本地股市星期四整体交易量减至9亿8770万股，交易总值减至9亿3500万元。全场上升股180只，下跌股297只。

海指成份股26只下跌，2只上涨，2只持平。DFI零售集团股价大跌3.34％至2.89美元，是跌幅最大的成份股。丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）股价跌2.73％和2.35％，收报1.78元和2.08元，连同DFI零售集团包揽表现倒数前三甲。

星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）股价跌1.13％、1.18％和1.40％，收报29.80元、26.05元和11.25元。它们给予海指显著压力。

云顶新加坡（Genting Singapore）逆流而上，股价涨2.74％至0.75元。