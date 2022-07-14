Pavillon控股大股东要求召开特大撤换董事

（早报讯）Pavillon控股（前称泰国村控股）的大股东致函董事会，要求召开特别股东大会以撤除董事会主席陈晓朋博士和独立董事高泉安，委任张建安和郑峰文进入董事会并分别出任主席和董事。

Pavillon控股星期四（7月14日）闭市后透露，在星期四收到股东Seven Star Capital Co. Limited要求召开特大的信函。董事会正就有关要求的有效性，寻求法律意见，并将进一步向股东透露最新发展。

主板挂牌公司Pavillon控股星期四股价闭市持平于4.1分，没有成交量，市值1590万元。

根据公司披露的信函，Seven Star称说持有Pavillon控股的25.79％股权，并附上张建安和郑峰文的履历，但没说明要求撤换董事的理由。代表Seven Star在信函署名的是郑峰文。

根据履历，郑峰文在2014年至2019年期间，曾经是Pavillon控股（当时是泰国村控股）的执行董事兼总裁。他毕业于山东大学，在投资管理拥有超过20年经验，也曾经是Pavillon控股的房地产和金融业务的顾问。

张建安是本地知名商家，新交所上市公司优联能源集团（Union Energy）创办人兼得运德士服务有限公司（Trans-Cab Services）总裁。

他也曾担任醉花林俱乐部总理，去年获得公共服务星章（BBM）。

根据新交所网站资料，郑峰文、优联燃气控股和张建安各持有Pavillon控股的25.79％、10.32％和8.90％股权。