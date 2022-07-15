训犬中心铁碗打狗 动物与兽医事务组展开调查

（早报讯）训犬中心被指虐待动物，用铁碗猛砸狗，国家公园局属下的动物与兽医事务组受询时说，涉事训犬师已从训犬师合格名单中暂时剔除，调查正在进行中。

爱狗协会Chained Dog Awareness In Singapore星期三（7月13日）在面簿上载视频，指训犬中心K9 Connection在3月20日发生一起虐狗事件，一只棕色的狗困在狭窄的墙角被人打。

两分多钟的视频中，被虐的狗儿被拴着带到有宠物床垫和饲料碗的墙角。一把男声接着大喊道：“欢迎来到地狱，我的朋友，四个月的地狱”，在一阵污言秽语辱骂后，男子先是踹了一脚，随后竟用铁碗往狗的脸部猛砸三下。

小狗相信为了自我防卫，张口摆出要咬人的样子，试图逼退相信是训犬师的男子，但碍于空间太小，它根本无处躲避，跟着又多次被铁碗猛击。

《联合早报》致电向K9 Connection求证此事，接电话者表示案件正在调查中，因此目前不愿置评。

当局已将涉事训犬师暂从认证名单中剔除

国家公园局属下动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service，简称AVS）高级署长郭瑞菁受询时则说，当局留意到相关虐狗视频，已于3月25日将涉事训犬师暂时从认证名单中剔除，调查正在进行中。

郭瑞菁说，AVS绝不容忍任何虐待动物的行为。“保护动物福利是一项共同的社会责任。”

公众若有发现涉嫌虐待动物的事件，可通过www.avs.gov.sg/feedback，或拨打公园局动物应对中心（Animal Response Centre）热线1800-476-1600联系AVS。公众提供的照片或视频将有助于调查，所有资料将严格保密。

当局也提醒，一旦被发现虐待动物，初犯者可能会在动物和飞禽法令下被控，可面临最长18个月的监禁，罚款最高1万5000元，或两者兼施。