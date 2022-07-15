周五开盘可关注的股票

（早报讯）美国股市在通货膨胀和银行股业绩不如预期的阴影下，涨跌互见。

较早前支持于7月加息75个基点的联储局理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在星期四（7月15日）表明，会对加息100个基点的可能性保持开放态度。他说，会密切留意接下来公布的零售销售和住房数据，若这些数据不如预期，他会倾向于大幅加息。

这番言论让投资者绷紧神经。

日前公布的美国6月份消费者价格指数（CPI）同比上涨9.1%，超市场预期。

道琼斯指数下跌0.46%，报30630.17点；纳斯达克指数收升0.03%，报11251.19点；标普500指数下跌0.30%，报3790.38点。

海峡时报指数星期四跌38.06点或1.22％，闭市报3090.63点。

星期五可关注的股票：

1.新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）披露，公司委任的独立审计师胡官陈会计师事务所（Foo Kon Tan LLP）对公司截至去年底的业绩报告“无法表示意见”（disclaimer of opinion）。

公司董事会认为，公司的内部管控制度可能不足以监控公司的财务、运作、条例遵循、资讯科技和风险管理系统。

2.怡和合发（Jardine C&C）对吉隆坡股票交易所上市的合发吉星（Cycle＆Carriage Bintang）提出自愿无条件献议（voluntary unconditional offer），收购将近10%的股权。收购价为每股2.70令吉，总额为2720万令吉。

3.英诺特（Innotek）闭市后透露，集团截至6月底的2022财年上半年将蒙受净亏损。这是因为劳工和生产成本上涨。而供应链问题已造成原材料成本上涨。此外，中国防疫清零政策造成当地持久的行动限制，已严重影响主要客户在中国的业务，从而影响集团上半年的营收增长。

4.腾飞印度信托（Ascendas India Trust）子公司签约将在印度真奈马欣德拉世界城（Mahindra World City）第二阶段项目兴建完成后，全面收购该项目的发展商——Chengalpattu Logistics Parks公司（CWPPL），收购价估计达15亿9500印度卢比（2850万新元），并将认购对方发行的不可转换债券，提供约6亿5000万卢比（1160万新元）资金，供用于发展世界城第二阶段项目。