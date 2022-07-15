能源局与新工大展开第二轮创新科技提案征集活动

（早报讯）能源市场管理局和新加坡理工大学推出第二轮创新科技研发提案征集活动，以研究下一代的能源科技，协助我国迈向更可持续的未来。

目前，本地采用更多太阳能光伏系统等分布式能源资源（distributed energy resources），同时电动车的使用率也有所提高，因此未来的能源系统须更加灵活。

有鉴于此，能源局和新工大将征集可管理分布式能源并确保电网稳定度的创新解决方案。当新工大位于榜鹅数码园区的多能源微电网在2024年落成后，获选项目也可在这一设施展开测试。

能源局局长严世俊说，在电气化和数码化的带动下，新加坡的能源需求在未来十年预计有所增加。

“随着我国转型至各类洁净能源，并把这些能源结合到我们的电力系统以应付需求的增加，电网须进一步发展，才能支撑更为复杂的电力系统。”

获选研发提案将在能源局与新工大2018年推出的2000万元研究计划下，获得资助。

申请者须在今年10月15日中午12时前提交提案。在2019年12月展开的首轮提案征集活动中，共有三个创新项目获资助。

另外，新工大和新加坡能源集团签署谅解备忘录，展开为期三年的合作计划，以提升本地电力工程领域的技术水平。

在这项合作计划下，新能源员工可修读由新工大和纽卡斯尔大学联办的全职电力工程大学文凭课程。

首批新能源的五名职员将在公司的资助下，于今年9月入学，就读这项三年制文凭课程。