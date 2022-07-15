春景花园以私下协议方式售出

（早报讯）位于罗弄泉的集体出售私宅项目春景花园（Chuan Park）以私下协议的方式售出。

集售委员会在星期五（7月15日）向屋主发出通知，邀请屋主出席7月25日举行的会议，公布买家详情和成交价、委员会与买主签署的买卖协议条款。

春景花园较早前把保留价提高到8亿9000万元，委员会说将在会议上公布当时签名接受这个保留价的屋主人数。

销售项目的房地产咨询公司ERA上个月曾向屋主发出的通告说，收到一家发展商的意向书（EOI），并促请业主签署调低指示价至8亿6000万元的补充联合协议，接受发展商的献议。这个价格比原来的9亿3800万元指示价低了8.3％。

集售委员会自4月份开始根据发展商的反馈，推出指示价为8亿6000万元的补充联合协议，但不久便提高到8亿9000万元。为期10周的私下协议阶段在7月5日截止。

若春景花园以8亿9000万元成交，则比9亿3800万元低5.11%。

春景花园自2018年筹备集售，但一直难以取得八成业主的同意，因此曾数次调高要价。项目终于在去年10月以9亿3800万元的指示价首次推出市场招标，但无人问津。

由于屋主签署的集售协议有效期为一年，在这期间可按同样条款多次招标。项目以相同指示价在今年3月重新招标，但依然没有找到买主，于是改而与潜在买家进行私下磋商。