本地股市星期五早盘升0.39%

（早报讯）本地投资者重拾信心，股市止跌回升。海峡时报指数早盘上升11.93点或0.39%，报3102.56点。

香港和上海股市受中国经济数据不佳的影响而下滑。

中国在星期五（7月15日）公布第二季国内生产总值，同比扩张0.4%，不如第一季的4.8%，也低于市场预期的1%。

截至中午，香港恒生指数跌1.19%至20503.58点；上证指数跌0.24%，至3273.87点。

日经指数上升0.66%至26818.25点。韩国KOSPI起0.16%至226.03点。

投资者仍保持谨慎态度，尤其关注联储局在7月加息幅度。

大华银行高级经济师柳天成预测，联储局很可能会加息100个基点，以抑制居高不下的通货膨胀率。“最让人担忧的是美国通胀率还未达到高峰，因为物价普遍上涨，导致服务成本上升。”

本地股市早盘全场交易量为5亿8300万股，交易额4亿3350万元。上升股208只，下跌股166只。

在个股消息方面，云顶新加坡（Genting Singapore）因为出现交易异常，而受到新加坡交易所的质询。

根据彭博社星期四的报道，有消息人士指美高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）曾最近联络云顶集团主席兼首席执行员林国泰家族表明收购意向。尽管双方并没有达成协议，但有其他收购者在探讨收购云顶新加坡的可能性。

该股早上一度上涨到0.815元，早盘收报0.805元，上升7.33%，共有112万股转手。