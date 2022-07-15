镀金当真金典当 准新郎骗两当铺逾万元

（早报讯）准新郎当跑腿，拿镀金首饰当真金典当，两个月内骗两家当铺共1万3600元，但上得山多终遇虎，最后一次作案时被当场揭穿，当铺职员报警。

被告莫哈默·胡塞恩（40岁）星期四（7月14日）承认两项欺骗和一项抵触社团法令的控状。

案情显示，被告为了赚钱，经朋友阿西克（30岁）介绍，两人共谋到当铺当假金饰。阿西克在去年6月19日将一个假手镯交给被告，并载他到裕廊西93街第966座组屋的当铺典当，自己则在车内等候。

被告以2400元当掉手镯，随后把赃款交给阿西克，自己赚了150元佣金。两人在7月17日又合伙，在裕廊西1道第502座组屋的万成当铺，以6000元当掉一个假金手链。

他们两次得逞后仍不收手，又在8月10日到以上两家当铺作案，被告在其中一家以5200元当掉一个假金手链，但在另一家典当一条假金链时被当铺职员发现是赝品。

二人随后又到红山中第165座组屋的顺兴当铺，试图再次把假金手链当掉，结果又被揭穿，职员当场报警，二人被捕。

被告星期四早上因出庭迟到近半小时被法官斥责，他求情时表示知错，也称正准备结婚，希望轻判。

法官判他坐牢14个月三周。同伙阿西克也额外因涉毒和蓄意伤人，早前已被判坐牢25个月五周。

参加丧礼卷入群殴

被告在去年6月12日晚上8时，到文礼通道第191座组屋参加私会党成员的丧礼时卷入群殴。警方到场后，被告也接受调查，并承认自己是私会党员，因此触法。