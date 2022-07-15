新元兑欧元日元汇率创新高 带动兑换商生意

（早报讯）金管局收紧政策让新元走势持续强劲，新元兑换部分货币如欧元和日元创新高，进而带动兑换商生意。

金管局星期四（7月14日）在周期外收紧货币政策的举动，让新元应声上涨；欧元在当天一度出现1欧元兑1.398新元，之后回升至1.41，但跟上个月的1.46新元以上相比已跌了不少。日元在同一天更是从1新元兑97.82日元升至99.06日元，涨幅超过1.2%。截至星期五（15日）下午1时，欧元兑新元维持在星期四的兑换率，新元兑日元则是1新元兑99.03日元。

记者星期四走访雅吉拱廊，即使是下午4时许冷门时段也陆续有人聚集在不同兑换商外查看兑换率。

其中一家兑换商的职员卡比尔说，虽然新元在星期四兑多个货币变得更强劲，但还是要看兑换商的货源是否已经调整售价。有好些兑换商还在用星期四甚至星期三的货，因此不见得能立即反映即时情况。

“主要还是来换令吉的人比较多，但无法跟学校假期时的人潮相比。”

换欧元的人比之前多一两成

虽然并非高峰期，但卡比尔已注意到过去一周新元兑欧元不断上涨，来换欧元的人比之前多了一两成。

另一家兑换商的职员黄素珍说：“我有一些顾客是拿5000、1万来兑换日元的，很明显不是跟团出国的，而是为了准备年底若日本开放旅客自由行；也有人来换欧元，看到现在欧元兑换新元达新低，就跑去提款机多拿1000元来换。”

黄素珍还说，许多人到欧洲旅游也会顺便买名牌包，因为比较便宜，现在欧元兑新元的兑换率具吸引力，自然就会有人决定多提钱好好“血拼”一番。