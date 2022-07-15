杨莉明：内政团队须持续转型应对挑战

（早报讯）因冠病疫情暴发而延后求学计划两年，新加坡监狱署的梁智明狱署长因祸得福，期间通过实地工作经验更好地体会到有效运用理论的重要性。即将到美国宾夕法尼亚大学修读犯罪学硕士的他，期待学习其他国家的最佳实践及与学员深入交流，并把这些见解学以致用，进一步完善我国的刑事司法系统。

梁智明和另外147名内政部人员，在星期五（7月15日）的内政部助学金颁奖典礼上，从通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明手中接过奖状。

杨莉明致辞时说，内政团队保持高水平的运作，确保我国治安良好，并获得公众的信任。

新加坡第七次蝉联全球最安全国家，97%的本地居民放心晚上在外独自行走，90%信任内政部人员专业公正地执行任务。内政团队将持续培养人员，进一步提升运作能力。

她也指出，在冠病疫情和大环境充满变数的情况下，内政团队须持续灵活转型和调整策略，以面对不同挑战。

除了进行科技转型等，内政部也着重于培养人员。在最新的公共服务职员调查（Public Service Employee Engagement Survey）中，内政部的总体参与度指数从2018年的82%增加两个百分点，到2021年的84%。

杨莉明强调，内政部在聘请人员过程中会继续着重使命、诚信和勇气等价值观，并持续培养人员的个人和职业发展。