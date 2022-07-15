假律师来电恐吓骗转账 法院吁公众勿上当

（早报讯）假冒律师事务所打电话，骗子声称法院已经下令要没收接听者的财产，并游说对方转账3000元到指定的银行账号，以阻止执行令的执行。新加坡法院提醒公众切勿上当。

新加坡法院星期五（7月15日）发文告说，近期接到有关电话骗局的反馈，有公众接到假冒从律师事务所打来的诈骗电话，这些诈骗电话一般会以“+65”开头，意味着电话是从外国拨打的。

骗子会在电话里恐吓接听者，声称法院已下令要没收他们的财产。为了提高谎言的可信度，骗子会先提及接听者以前或现在的住家地址，再假借以核对接听者的身份为由，试图索取接听者的个人资料，如姓名、身份证号码和银行账户资料。

骗子跟着会向接听者建议，若想阻止执行令的执行，接听者就得通过电子付款平台PayNow等方式，将3000新元转到指定的银行账户。

法院说，骗子有时还会要求接听者拨打“6336 0644”求证，但此电话号码是最高法院早年使用的，如今已没再使用。

文告诉重申，法院不会通过电话向公众索取个人资料或要求付款。假使收到法庭文件，公众可到官方网站进行核实。

法院提醒公众提高警惕，不要回复来历不明的电话和简讯，切勿随意提供自己的身份证号码和银行账号，并建议受影响的公众报警。