新航6月份载客率创新高

（早报讯）新加坡航空公司（SIA）今年6月份的载客率（passenger load factor）创下历史新高，达到87.8％。

连同集团的另一家航空公司——酷航（Scoot），集团在6月份的载客率达到85.5％，是自冠病疫情开始以来的最高水平，比5月份提高了7.3个百分点，同比则大增69.4个百分点。

新航星期五（7月15日）发布营业数据时说，年中假期期间航空旅行需求强劲，加上夏季旅行季节开始，促使6月份业务特别强劲，所有航线区域都特别强劲，除了某些地点仍有旅行限制的东亚区之外。

集团今年6月份的客运量比5月份增加13.7％，乘客人数达到193万8000名；集团6月份客运能力（passenger capacity）达到疫情前的64％，比5月份高出三个百分点。

货运业务方面，新航的载货率（cargo load factor）在6月份为64.6％，同比下跌23.0个百分点。新航指出，虽然6月份货运量（吨公里）同比增加4.6％，新航6月份的货运能力（cargo capacity）同比则是增长41.8％。随着中国疫情管控放宽，制造业活动在6月份上升。此外，随着载客率的提高，更多的腹舱空间用于运载乘客的行李。

截至今年6月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的98个目的地，新航的服务覆盖72个目的地，酷航的服务覆盖47个目的地。

新航星期五股价跌0.19％，闭市报5.21元。