油价下调 92辛烷值汽油跌破3元

（早报讯）国际汽油价格近日跌破每桶100美元，本地油价随之下滑，其中燃油零售商新加坡石油公司（SPC）的92辛烷值（Octane 92）汽油，每公升售价跌至2.94元，其他燃油零售商也陆续跟进调降价格。

根据消费者协会燃油零售价比较网站Fuel Kaki星期五（7月15日）最新数据，新加坡石油公司是在傍晚7时26分，调降92辛烷值汽油价格1角6分，至2.94元，比另一家油站埃索（Esso）的售价，稍微便宜2分。

埃索的92辛烷值汽油每公升售价为2.96元，比同公司2.97元的柴油价格还低。

埃索是在下午4时许调降油价，95辛烷值（Octane 95）和98辛烷值（Octane 98）汽油价格，零售价分别为每公升3.01元和3.48元，双双比上星期低了1角4分，不过其全岛最低价格的记录，不到三小时就被新加坡石油公司打破。

比较多车主使用的95辛烷值汽油，新加坡石油公司的售价是每公升2.98元，其他零售商如加德士（Caltex）、蚬壳（Shell）、中国石化（Sinopec）及埃索的价格，介于每公升3.01元至3.15元之间。

新加坡石油公司的98辛烷值汽油价格，也比其他竞争者便宜，每公升售价3.46元。