市镇会为地铁部件进行升级再造 料可省下逾27万元

文 /
李思敏

发布 / 2022年7月17日 12:24 PM

更新 / 2022年7月17日 12:33 PM

行动党市镇会协调主席林谋泉（左起）、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、马西岭—油池市镇会主席任梓铭、绿色市镇行动工作小组副主席苏慧敏和主席文礼佳博士星期天早上揭晓换上新面貌的地铁部件，包括用来装植物的对讲机盖。（陈来福摄）
行动党市镇会协调主席林谋泉（左起）、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、马西岭—油池市镇会主席任梓铭、绿色市镇行动工作小组副主席苏慧敏和主席文礼佳博士星期天早上揭晓换上新面貌的地铁部件，包括用来装植物的对讲机盖。（陈来福摄）

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（早报讯）列车淘汰的对讲机盖可用来装植物、安装在斜坡处和公共厕所内的扶手则会让行动不便者更加便利。地铁旧部件“退役”后换上新面貌，在社区内获得第二次生命。

地铁部件用久了须更换，与其丢弃这些还完好的部件，全国15个人民行动党市镇理事会决定为部件进行升级再造，让它们重获新生。如此一来，我国垃圾埋置场可少处理约1万4400公斤的垃圾，市镇会无须另外花钱为社区添购新设施，预计可省下约27万5000元。

这是行动党市镇会绿色市镇行动（Action for Green Towns）计划的一部分。南北、东西和东北地铁线列车下来三年间淘汰的至少1500个座椅、600个对讲机盖、600个LED照明盖和1400个扶手会在升级再造后，重新在社区服务大众。

列车座椅可安装在组屋底层为居民提供歇脚处、对讲机和照明盖则可装植物为社区增添绿意。公共空间斜坡处和公厕也会安装扶手，供年长者等行动不便的民众使用。其中，座椅、对讲机和照明盖由不容易回收的纤维增强复合材料制成，为这些部件进行升级再造，既环保又省钱。

除了为地铁部件进行升级再造，绿色市镇行动工作小组早前也在每个市镇会设置纸类回收机，鼓励居民环保。

小组主席、惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士星期天早上（7月17日）在揭晓地铁部件新面貌的展览上说，77个回收机至今已回收近300公吨的纸类，约等于保护5000棵树。为地铁部件进行升级再造，我国也就朝“零废”市镇的目标更进一步。

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