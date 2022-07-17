市镇会为地铁部件进行升级再造 料可省下逾27万元

（早报讯）列车淘汰的对讲机盖可用来装植物、安装在斜坡处和公共厕所内的扶手则会让行动不便者更加便利。地铁旧部件“退役”后换上新面貌，在社区内获得第二次生命。

地铁部件用久了须更换，与其丢弃这些还完好的部件，全国15个人民行动党市镇理事会决定为部件进行升级再造，让它们重获新生。如此一来，我国垃圾埋置场可少处理约1万4400公斤的垃圾，市镇会无须另外花钱为社区添购新设施，预计可省下约27万5000元。

这是行动党市镇会绿色市镇行动（Action for Green Towns）计划的一部分。南北、东西和东北地铁线列车下来三年间淘汰的至少1500个座椅、600个对讲机盖、600个LED照明盖和1400个扶手会在升级再造后，重新在社区服务大众。

列车座椅可安装在组屋底层为居民提供歇脚处、对讲机和照明盖则可装植物为社区增添绿意。公共空间斜坡处和公厕也会安装扶手，供年长者等行动不便的民众使用。其中，座椅、对讲机和照明盖由不容易回收的纤维增强复合材料制成，为这些部件进行升级再造，既环保又省钱。

除了为地铁部件进行升级再造，绿色市镇行动工作小组早前也在每个市镇会设置纸类回收机，鼓励居民环保。

小组主席、惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士星期天早上（7月17日）在揭晓地铁部件新面貌的展览上说，77个回收机至今已回收近300公吨的纸类，约等于保护5000棵树。为地铁部件进行升级再造，我国也就朝“零废”市镇的目标更进一步。