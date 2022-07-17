狮城转机买三文治吃剩忘申报 澳洲少女回国被罚2532元

澳洲少女在狮城转机，买了12英寸长三文治，吃不完带回国，因忘记申报被罚款2664澳元（约2532新元）。

来自澳大利亚珀斯的少女杰西卡·李（Jessica Lee）月初（7月1日）在社交平台TikTok上发布短视频，指她早前搭飞机入境澳洲时，因没有申报她在新加坡转机时购买的一份赛百味（Subway）三文治，结果遭罚款。

1分钟20秒的视频中，少女气愤又无奈地解释来龙去脉。她表示，11小时的飞行旅途，难免肚子饿，因此在新加坡机场转机时，购买了一份12英寸长的三文治。

“我转机前吃了一半，剩下一半留到转机航班上再吃。当时，机组人员也没任何意见。”

岂料，杰西卡没在机上吃完剩余的三文治，入境澳洲时，也忘了申报三文治中有鸡肉和生菜，结果最终被罚款2664澳元（约2532新元）。

“当局和我再三确认，但我以为申报表只适用于放在行李中的预购食品，所以没申报。”

她表示，出国旅行前刚辞掉工作，如今处于失业状态，还要支付房租，罚款简直就是雪上加霜。随后，她在视频中出示罚单，显示她必须在28天内支付。

“我清楚知道这是我的失误，我确实要负起所有责任，也会支付罚款。”

视频遭疯传

杰西卡的视频事后遭疯传，至今在TikTok上已有超过37万8200万次点阅率，3300人点“赞”，446人留言，1071人“收藏”，以及350人转发。

她三天前再次更新视频，指朋友告知她的故事已被多国媒体报道，让她既惊讶又开心。

她笑着说：“谢谢你们让这个罚单值了！”