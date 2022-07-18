（早报讯）美国联邦储备局官员表示支持7月份加息75个基点，而不是先前市场预测的100个基点。美国隔夜股市受到提振，道琼斯工商指数涨658点或2.15％，标普500和纳斯达克指数涨1.92%和1.79%。

本地股市止跌收涨，新加坡海峡时报指数上个星期五（7月15日）闭市报3099.15点，涨8.52点或0.28％。

亚洲股市星期一（7月18日）开盘都上扬，澳大利亚和韩国股市上涨0.50％至0.80%。

本地星期一可关注股票：

1. 云顶新加坡（Genting Singapore）要求恢复交易。公司星期日（7月17日）回应新加坡交易所询问时指出，云顶集团执行主席兼首席执行员林国泰向公司透露，云顶集团接到一个收购云顶新加坡股权的献议，但没有达成交易。除了媒体报道和林国泰提供的信息之外，公司表示不清楚有任何未披露信息可解释股价的波动。

2. 宝德项目（Boustead Projects）子公司Boustead Projects E&C获得一家财富500强企业授予价值约3亿元的合同，在新加坡设计和建造一个综合制造、物流和办公空间的设施。这份合同预计将对集团截至2023年3月31日和2024年3月31日的两个财政年度的盈利和每股盈利都会产生正面的实质影响。

3. 世健系统（Excelpoint Technology）通过电子方式发送了协议会议的通知。独立财务顾问认为，收购献议的条款公平合理，独立董事应建议股东接受。独立董事考虑了收购条款和独立财务顾问的意见，建议股东在协议会议投下赞成票。

4. 达阔水技术（Darco Water Technologies）和王志（音译，Wang Zhi）已经达成和解协议。关键条款之一是，在双方都不承认须要负上任何责任或不当行为的情况下，王志将在和解协议签订之日起14天内，向公司支付100万元和解金。

5. 三吉集团（Miyoshi）投资的Core Power (Fujian) New Energy Automobile收到法院个别发出的三份执行通知书，要求Core Power支付人民币1359.54万元（约281万新元）、2711.83万元以及1998.94万元。公司目前正在与Core Power讨论下一步行动方案，并要求Core Power提供更多信息。公司持有Core Power约42%的股权。