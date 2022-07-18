新加坡文学奖公布入围名单

（早报讯）两年一度的新加坡文学奖星期一（７月18日）公布入围名单，华文组老中青作家激烈竞争，其中诗人赵燕芬入围中英文三个组别奖项创下纪录。主办方新加坡书籍理事会也公布，本地先驱诗人唐爱文（Edwin Thumboo）名誉教授将获颁“新加坡书籍理事会成就奖”。

入围华文诗歌组的五部作品为：周天派《岛屿派》、李茀民《以诗言志》、陈晞哲《一个人的山海经》、语凡《我们不知道的归类》，以及赵燕芬的双语诗集《几首烂情诗》。

华文非虚构写作组也有五部作品入围：胡建成（狮城小谷主）《新加坡封城日记》、李俊贤《教学不易，请温柔以对》、潘正镭《太阳正走过半个下午》、黄凯德《小东西》与叶孝忠《12345》。

华文小说组只有三本书入围：希尼尔《丹那美拉的潮声》、邹文学《远去的驼铃》及日落冬《又是封港天》。

本届文学奖四大语文的诗歌、小说与非虚构组共49部作品入围。各组赢家将获得3000元奖金及奖杯一座。有28位作家是首次入围，另有5位作家入围两个或以上组别。

赵燕芬不但以《几首烂情诗》入围了华文诗歌组，同时也有两部作品入围英文小说和非虚构写作组别，是新加坡文学奖史上首位入围两个语文、三个赛组别的作家。

本届文学奖设“最受读者欢迎”奖，公众可上网投票支持心仪的作品，最终赢家将获1000元奖金，票投的公众也有机会赢得购书礼券。文学奖主题为“共鸣”。

颁奖礼将于8月25日晚上8时在维多利亚剧院举行，公众可上网：www.bookcouncil.sg/awards/singapore-literature-prize索票。