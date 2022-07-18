美国隔夜股市带动 海指上午回升到3100点以上

（早报讯）美国6月份零售销售比预期更强劲，部分联邦储备局官员暗示7月份维持加息75个基点，立场并未更鹰派，促使美国隔夜股市强劲反弹。受到激励的亚洲股市上午也攀高，新加坡海峡时报指数回升到3100点以上。

本地股市星期一（7月18日）开盘涨14.82点或0.48％。截至中午休市，海指报3116.29点，涨了17.14点或0.55％。

日本庆祝海洋节，星期一股市休市一天。其他亚洲股市上午都上扬，香港涨2％以上，韩国和上海股市涨超过1％。

IG市场策略师叶俊荣指出，连续四天下跌之后，美国上星期五（7月15日）隔夜股市强劲反弹，三大指数上涨将近1.80％至2.20％。

叶俊荣说，美国零售销售表现带动股市反弹。美国6月份的零售销售高于预期，环比增长1％，优于预期的0.8％。消费者信心也比预期强劲，6月份的指数为51.1，高于预期的49.9。

“目前，市场已经放弃了优于预期的消费支出意味着联储局将更大幅收紧货币政策的预测。大宗商品价格持续放缓，通货膨胀率估计将达到最高值，消费者不再预期通胀继续升温。”

另外，立场向来最鹰派的联储局官员沃勒（Christopher Waller）和布拉德（James Bullard）分别对外表示支持7月份加息75个基加息，也让紧绷的市场松了一口气。

叶俊荣指出，市场预测联储局将在7月份加息100个基点的概率从原先的54％，下降至39％。

加拿大皇家银行资本市场部（RBC Capital Markets）美国股市策略主管卡瓦斯纳（Lori Calvasina）接受彭博电视访问时说，投资者预期经济将衰退，“现在是进入一个投资者开始抄底（bottom fishing）的市场”。

本地股市消息，海指股云顶新加坡（Genting Singapore）星期一恢复交易后下跌，截至中午休市跌了4.35％，报0.77元。

云顶新加坡星期日（7月17日）回应新加坡交易所询问时指出，云顶集团执行主席兼首席执行员林国泰向公司透露，云顶集团接到一个收购云顶新加坡股权的献议，但没有达成交易。

花旗集团（Citi）投资研究认为，有买家提出收购，显示云顶新加坡的股价被低估了。“我们维持‘买入’评级，我们认为云顶新加坡是新加坡重新开放的受惠股之一。”

花旗也预测，云顶新加坡接下来可能增加派息，给予的目标价保持在1.01元。