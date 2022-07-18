经济复苏 去年较少本地员工投诉雇主欠薪金

（早报讯）随着新加坡经济从冠病疫情中恢复，去年本地员工对雇主拖欠薪金的投诉显著减少，从前一年每1000名本地员工有1.61人投诉，减少到1.16人。

根据人力部发出的文告，投诉减少的部分原因是我国服务业，如住宿与餐饮业和批发与零售业，在2021年取得显著经济增长，业内员工对拖欠薪金的投诉也相应减少。

人力部与劳资政纠纷调解联盟（简称TADM）星期一（7月18日）发布的2021年“雇佣标准报告”显示，包括本地与外籍员工在内，去年一共有5882起投诉事件。每1000名员工有1.73人投诉雇主，比前年的2.59人少了许多。当中有4848起是员工投诉雇主拖欠薪金，以及922起是有关不当解雇的投诉。

外籍员工每1000人有2.1人投诉雇主拖欠薪金

外籍员工当中，每1000人有2.1人投诉雇主拖欠薪金，比2020年的3.47人减少许多。报告指出，这是因为建筑业的外籍员工投诉急剧下降，部分原因是人力部过去两年在针对未支付工资问题的上游积极采取措施。TADM也主动与雇主接洽，让他们在2021年向大约2万4000名外籍员工支付薪水，所以员工之后无须提出正式的拖欠薪金投诉。

本地和外籍员工去年提出索赔的薪金拖欠期限中位数均略有下降。本地员工拖欠薪金的中位数为一个月，外籍员工为两个月。

报告也指出，在首四个与薪金有关的投诉项目中，本地员工涉及加班费的投诉有所增加，但针对拖欠基本薪金、拖欠代替解雇通知的薪金，以及拖欠未用完的年假变现款项的投诉都有减少。