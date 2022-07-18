沉沦毒海入狱四次 女子为六子女悔悟

（早报讯）11岁开始接触毒品，18岁到夜场工作后越陷越深，育有六个孩子的妈妈因为嗜毒四度锒铛入狱。后来，眼见孩子因为她沉沦毒海而被带到家庭中心，不愿再和子女分离的她决定改过自新，成为孩子的好榜样。

钟翠銮（40多岁）已戒毒10年，目前从事家庭烘焙生意。她从2018年开始，成为工业与服务合作社（ISCOS）的义工，每个月向囚犯、释囚和边缘青年分享自己的经历。作为一名母亲，她不但要为孩子树立榜样，也希望帮助更多年轻人避免走上歧路。

五年重犯率高达41%

数据显示，2019年释囚两年内的重犯率仅20%，创30年新低。但2016年释囚的五年重犯率仍然高达41%，意味着每10名释囚中，就有四人会再度入狱。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（7月18日）出席关怀网络研讨峰会（CARE Network Summit）时提出以上数据，并重申当局下来将努力降低释囚的五年重犯率。

“这并不是一项绩效指标（KPI），而是要进一步加强释囚的改造计划，更长远地帮助他们融入社会。”

为了达致上述目标，由内政部、社会及家庭发展部、监狱署等九个单位组成的关怀网络（CARE Network）将联合不同机构，通过与释囚和家人密切联系，协助释囚步入职场和建立健康的社交网络等措施，帮助他们面对出狱后的经济、情绪和社会挑战。