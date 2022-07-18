利用噱头和障眼法 骗子操弄公众心理

（早报讯）下单要眼明手快，否则就会错过优惠；谎称是朋友或家人以博取信任；耍手段利诱受害者投入更多钱财，一步步无法抽离——诈骗案近年来五花八门，骗子熟练地操弄普罗大众的心理，利用噱头和障眼法等手段引诱人们上钩。

第五届刑事及行动心理学亚洲会议星期一（7月18日）举行线上开幕仪式，新加坡警察部队首席心理学家卡罗琳·米斯（Carolyn Misir）分享了上述研究成果。

卡罗琳说，诈骗团伙惯用劝说技巧和认知偏误（cognitive biases）的心理，若受害者倾向于感情用事又不加思考，很容易坠入不法分子设下的圈套。

去年诈骗案同比上升逾五成 损失超过6亿元

尽管警方持续严打罪案，新加坡去年诈骗案仍同比上升52.9%，骗走民众至少6亿3300万元，诈骗团伙大多来自海外，并利用最新的科技辅助干案。

社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲在开幕礼上致辞时说，我国着眼于应对三方面的挑战，即诈骗、滥用毒品和青少年性犯罪。

“我们每个人心理都有弱点，可能渴求太多、过于信任他人或放松警惕……通过心理学和行为科学，可以更好地了解诈骗团伙的动机、推理和思考过程，从中帮助我们提升安全和安保。”

三年一度的刑事及行动心理学亚洲会议首次转至线上举行，为期四天，与会者包括来自国内外近1500名心理与行为科学专家。大会也邀请了四名国际专家分享一系列专题，包括诈骗、犯罪断念、行为心理学等。