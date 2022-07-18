市场对激进加息担忧退减 海指回扬0.73％

（早报讯）市场对激进加息的担忧退减，随着美国股市上星期五回扬约2％，亚太股市星期一（7月18日）纷纷回涨，新加坡股市的海峡时报指数全天涨22.61点或0.73％，闭市报3121.76点，重回3100点以上。

股价显著上涨的海指成份股主要是怡和系股票、新航（SIA）、本地银行以及主要发展商。

香港、首尔、上海、深圳和悉尼股市星期一分别收涨2.70％、1.90％、1.55％、1.48％和1.32％。东京星期一假期休市。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩受访时指出，美国股市从加速升息1％（100个基点）的惊慌回神，芝商所（CME）的FedWatch工具分析如今显示加息1％的概率只有25％，之前是85％，而加息75个基点的概率如今为71.5％。因为好几位美国联邦储备局官员在上星期五（15日）表示比较倾向加息75个基点，美国股市上星期五因此强劲回弹。这带动亚洲与太平洋地区股市在星期一纷纷上扬。

香港股市星期一的表现特别突出，因为周末期间中国银行保险监督管理委员会（CBIRC）敦促银行满足开发商的融资需求。这显示在中国业主拒缴“烂尾楼”房贷事件之后，中国政府已要求银行协助解决问题。事件有可能化小，市场信心因此恢复。鉴于中国不少发展商在香港挂牌而且是恒生指数的成份股，香港股市星期一表现突出。

新加坡方面，萧玮恩说，我国6月份非石油国内出口同比增长9％，虽然增长速度低于去年同期的13％，但表现优于市场预期的6.7％。从好的方面来看，这对股市是一个好消息，显示新加坡经济还在增长，对股市情绪有利。

本地股市星期一整体交易量减至8亿3170万股，交易总值减至7亿2730万元。全场上升股312只，下跌股164只。

海指成份股21只上涨，四只下跌，五只持平。云顶新加坡（Genting Singapore）星期一恢复交易后股价一度下跌4.35％，是最活跃的成份股，最后收报0.79元，跌幅收窄至1.86％。

云顶新加坡星期日（17日）回应新加坡交易所询问时指出，云顶集团执行主席兼首席执行员林国泰向公司透露，云顶集团接到一个收购云顶新加坡股权的献议，但没有达成交易。

DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）股价上涨2.77％至2.97美元，是涨幅最大的海指成份股。怡和合发（Jardine C&C）以及香港置地（Hongkong Land）的股价分别涨2.66％和1.65％，收报27.41元和4.92美元。

大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）和星展集团控股（DBS）的股价分别涨1.42％、1.07％和0.98％，收报26.41元、11.34元和29.96元。