我国新增6227起冠病病例 6月所有本土病例感染奥密克戎毒株

（早报讯）我国星期一新增6227起冠病病例。今年6月，所有经过全基因组排序的本土冠病病例都确认感染奥密克戎毒株，其中超过六成感染BA.2毒株，感染BA.5和BA.4毒株的病例比5月显著增加。

卫生部星期一（7月18日）晚上更新网站时指出，上个月进行全基因组排序的本土病例中，61％感染BA.2毒株（包括同个谱系的BA.2.12.1）；感染BA.5和BA.4毒株的病例则分别占35%和4％。另有一起感染XT毒株重组体（recombinant lineage）。相比5月进行基因排序的本土病例中，只有1％感染BA.4毒株，2％感染BA.5毒株。

我国7月18日新增6227起冠病病例。重症病患从95人减至94人，其中78人需要输氧，16人在加护病房。新增病例中，5978起是本土病例，249起从境外输入。

本土病例中，5472人通过抗原快速检测（ART）确诊，506人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

七天移动平均病例数为9121起，每周病例传播率从星期天的1.03增至1.08。

星期一再通报四人因冠病并发症逝世，累计死亡病例增至1457人。

目前有810名冠病病患住院，过去一天有1万零100人出院或完成隔离。

截至星期天（17日），全国人口中93％已完成基本疫苗接种程序，78％注射了追加剂。

过去28天确诊的21万7863起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.02％病逝。

截至星期一中午，本地确诊病例累计160万2273起。