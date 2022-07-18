先锋医疗产业信托：脱售泗水医院是为重塑组合 争取有资本效率的增长

（早报讯）先锋医疗产业信托（First REIT）在答复单位持有者的询问时指出，它以4300亿印尼盾（4090万新元）脱售泗水西罗亚医院（Siloam Hospitals Surabaya）的计划，是要重塑资产组合以争取资本效率的增长，这符合它的2.0版本增长策略。

它说：“这是一个回收1977年建造的成熟资产的机会，而不是承担2018年发生的道路塌陷所带来的过度发展风险。买卖双方同意的4300亿印尼盾（约4090万新元）的房地产价值，比先锋医疗产业信托最初的收购价1680万新元高出143.2％。”

这项脱售的净收益将可用于偿还债务，为任何资本支出和资产增值工程提供资金，以及或作为一般的企业和营运需求提供资金和作为资本收益配发给单位持有者。

这是一项关系人交易，信托是要把该医院卖给它的掌控股东所掌控的公司，而且涉及交易金额超过信托的净有形资产值的5％，因此信托将召开特别股东大会，寻求独立单位持有人的批准。举行特大的日期是7月25日。

信托答复单位持有人时还透露，它原先委任莱坊（Knight Frank）脱售泗水医院，接触了37家保健业者，但没有收到任何收购献议。

它也指出，信托的资产总值已有25.8％在发达市场（新加坡和日本），它的地理风险已显著改善。在今后三五年，信托将使发达市场的占比提高至超过50％。目前，它也在探讨脱售一个非核心资产——Imperial Aryaduta Hotel & Country Club。它将继续双管齐下，脱售资产回收资金以及进行可增加收益的收购行动。日元对新元疲软，对于收购者来说是有利的因素，管理公司将继续积极探讨日本和其他成熟市场的机会。

它拒绝作出每单位派息预测，但指出自从上市以来，都把可派发收入100％派发给单位持有人。

先锋医疗产业信托星期一（7月18日）股价上涨1.85％，闭市报0.275元。