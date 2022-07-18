假冒Netflix要求更新订阅 五人被骗逾1万元

（早报讯）骗子假冒Netflix发电邮要求收件人更新订阅，7月份已有至少五人上当，损失总金额至少1万2500元。

警察部队星期一（7月18日）发文告说，近日又出现假冒Netflix的网络钓鱼诈骗案，自7月以来，已有至少五名受害者被骗了至少1万2500元。

警方说，受害者收到假冒Netflix的电邮，骗子以更新订阅为由，诱骗受害者点击电邮中的链接。

受害者点击链接后，会被转至钓鱼网站，并要求他们填写信用卡或转账卡资料和一次性密码。

受害者在银行户头发现有未经授权的交易时，才知道自己上当了。

警方提醒公众提高警惕，注意收到的电邮地址是否跟官方电邮一样，或电邮中的链接是否有可疑之处。

警方也提醒公众：

不要随意点击来历不明的电邮和短信内的链接。

若有疑惑，应该通过机构的官方联系方式向该机构查询。

不应该向任何人提供个人或银行资料以及一次性密码。

如果发现账户出现未经授权的交易，应该马上通知银行，并且取消信用卡或借记卡。

公众若有类似案件的相关线索，可通过警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness举报。如果需要紧急支援，应拨电999报警。

欲获知更多诈骗详情，公众可登陆ScamAlert网站，或拨电防诈热线1800-722-6688。