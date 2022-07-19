星期二开盘可关注股票

（早报讯）美国股市星期一（7月18日）隔夜开盘走低，因投资者关注又一波主要公司的财报，并期待着一系列重要的央行会议。

道琼斯工商指数下跌0.7%，报31072.61点；纳斯达克指数下跌0.8%，报11360.05点；标普500指数下跌0.8％，报3830.85点

亚太股市也受美国股市影响，截至星期二（7月19日）新加坡时间8时23分，韩国KOSPI开盘下滑0.45%。澳大利亚ASX 200大致持平。不过日本股市星期二早涨0.37%。

新加坡海峡时报指数星期一涨22.61点或0.73％，闭市报3121.76点，重回3100点以上。这是因为市场对激进加息的担忧退减。全天整体交易量为8亿3566万股，交易总值为7亿3660万元。全场上升股312只，下跌股164只。

以下为星期二可关注的股票:

1.胜科海事的独资子公司Sembcorp Marine Offshore Platforms取得一家主要能源公司在澳大利亚一个天然气平台项目的工程、采购、建筑及安装合同，工程为期四年。

2.吉宝企业旗下吉宝资本（Keppel Capital）管理的吉宝数据中心基金II（KDC基金II）与Tianjin Zhengxin集团的子公司Heying签署战略伙伴关系，将在中国大北京联合发展一个全新的数据中心，总发展成本14亿人民币（约2亿9200万新元），预期2023年第一季落成，总楼面将达67万8807平方英尺。这个位于河北省怀来县的怀来数据中心占地3.3公顷，是当地数据中心园区的一部分。

3.宝德项目（Boustead Projects）子公司Boustead Projects E&C取得一家财富500强企业的合同，价值约3亿元，在新加坡设计和建造一个综合制造、物流和办公的设施，工程预期在2024年完成。这个合同预计将对宝德项目截至3月底的2023年和2024年财年盈利率和每股盈利有正面实质影响。

4.星雅集团（Straco）发布业绩预警，预期集团截至6月底上半年将蒙受净亏。星雅集团说，集团所有子公司营收大跌，预期上半年营业亏损显著并面对净现金流出。

5.美特医疗保健（Meta Health）发布业绩预警，集团预期上半年将蒙受净亏，主要因为上海封锁两个月造成中国销售下跌、晶片短缺影响集团客户的需求。